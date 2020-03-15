Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии Турнир UFC Fight Night 170 проходил в городе Бразилиа.

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 170 в Бразилии.

Бой продлился все три раунда – россиянин победил единогласным решением судей – 30:27, 29:28, 29:28.

Отметим, что сегодняшняя победа стала 26-й в карьере 27-летнего Крылова – он провел 33 поединка по правилам смешанных единоборств и потерпел семь поражений. Что касается его соперника, то бразилец одержал 16 побед и проиграл пять раз.