Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра победил американца Кевина Л в главном бою турнира UFC Fight Night 170 в Бразилии.
Бой завершился на 28-й секунде третьего раунда победой бразильца, применившего прием гильотины.
Таким образом, 30-летний Оливейра победил в 29-й раз в своей карьере при восьми поражениях. Для 27-летнего Ли сегодняшнее неудача стала шестой в 24 поединках.
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