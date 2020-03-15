Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170 Турнир UFC Fight Night 170 проходил в городе Бразилиа.

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра победил американца Кевина Л в главном бою турнира UFC Fight Night 170 в Бразилии.

Бой завершился на 28-й секунде третьего раунда победой бразильца, применившего прием гильотины.

Таким образом, 30-летний Оливейра победил в 29-й раз в своей карьере при восьми поражениях. Для 27-летнего Ли сегодняшнее неудача стала шестой в 24 поединках.