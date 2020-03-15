Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим! Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра после победы над американцем Кевином Ли в рамках турнира UFC Fight Night 170 заявил, что готов побороться за титул в легком весе.

– Скоро состоится поединок Фергюсона против Хабиба, и я буду пристально наблюдать за этим боем из первого ряда. Я один из лучших, и это уже невозможно отрицать. Сейчас я вышел на хорошую серию и продолжаю идти вперед. Это мой момент и мое время! Пояс будет моим! – сказал бразильский спортсмен.

В главном поединке вечере в рамках турнира UFC Fight Night 170, проходившем в ночь на 15 марта в Бразилии, 30-летний Оливейра на 28-й секунде третьего раунда победил удушающим приемом 27-летнего американца Кевина Ли.

Таким образом, бразилец победил в 29-й раз в своей карьере при восьми поражениях. Для Ли сегодняшнее неудача стала шестой в 24 поединках.

Напомним, что поясом в легком весе владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке ему предстоит защита титула в бою против американца Тони Фергюсона.