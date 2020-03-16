Мухумат Вахаев: К бою с Исмаиловым Емельяненко будет в идеальной форме Чемпион ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев оценил шансы Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

– Он человек с характером. Своими глазами видел, как Александр целый час прыгает через скакалку, работает с гантелями. Очень выносливый атлет. К бою с Исмаиловым он будет в идеальной форме. Когда он ходил и выпивал где-то, у меня были сомнения по этому поводу, но сейчас они отпали. Работа кипит днем и ночью. Тренеры будут делать все, чтобы он был максимально готов, – цитирует Вахаева RT.

Напомним, что 38-летний боец продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.