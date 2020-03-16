Президент АСА: Сделаем все, чтобы поединок Емельяненко - Исмаилов состоялся - Советский спорт
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16 марта 2020 19:39ММАНечаев Юрий

Президент АСА: Сделаем все, чтобы поединок Емельяненко - Исмаилов состоялся

Бой запланирован на 3 апреля.

Президент АСА Алексей Яценко сообщил, что промоушен сделает все возможное, чтобы поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоялся.

«Сегодня пройдет экстренное совещание оргкомитета турнира ACA 107. На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого ивента. Мы сделаем все, чтоб бой Емельяненко — Исмаилов состоялся», - приводит слова Яценко пресс-служба лиги АСА.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин запретил любые массовые мероприятия с участием более 50 человек. Данное ограничение будет действовать до 10 апреля.

Бой Исмаилова с Емельяненко должен состояться 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира АСА 107.

Поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

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