Хабиб Нурмагомедов: В ближайшие дни станет известно, где пройдет мой бой с Фергюсоном Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что в самое ближайшее время он узнает о месте проведения поединка с американцем Тони Фергюсоном.

– Нам для боя нужно всего 100 человек. Нужны камеры и платные трансляции, чтобы люди, находясь на карантине, могли посмотреть наш бой. Нас просто нужно закрыть внутри арены, и мы уже решим, кто чемпион. Я недавно говорил с Даной Уайтом, он сказал, что сделает все, чтобы бой состоялся. В ближайшие дни мы должны узнать, где пройдет поединок, – цитирует Нурмагомедова ТАСС.

По плану россиянин должен защитить свой титул в бою против Тони Фергюсона 18 апреля в рамках турнире UFC 249. Однако существует вероятность, что поединок может быть перенесен или отменен.

Напомним, что Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. На счету Фергюсона – 25 побед и три поражения.

В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее своего соотечественника Дональда Серроне.