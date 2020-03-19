Александр Волков: Сохраняйте здравомыслие. Коронавирус - это наша общая ответственность Ближайший поединок спортсмена пока не отменен.

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков призвал не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса.

«В Москве снова предновогодняя суета. Все закупаются продуктами и готовятся к двухнедельным каникулам.

Карантинные меры, конечно, скажутся на качестве моего этапа подготовки к бою, но мы с командой сделаем все возможное, чтобы результативность подготовки не изменилась.

Не воспринимайте информацию о вирусе, как малозначительную, но и тем более не впадайте в панику. Сохраняйте здравомыслие, соблюдайте правила гигиены, ограничьте посещение общественных мест. Сейчас это не проблема только заболевших, а наша общая ответственность. Не болейте!» — написал боец в Instagram.

Напомним, ближайший поединок Волкова должен пройти 21 июня в канадском Саскатуне против Кертиса Блейдса.

31-летний россиянин одержал 31 победу и потерпел семь поражений в ММА.

В своем последнем поединке, 11 ноября 2019 года, Волков единогласным решением судей победил американца Грега Харди.