Александр Волков: Сохраняйте здравомыслие. Коронавирус - это наша общая ответственность

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков призвал не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса.
«В Москве снова предновогодняя суета. Все закупаются продуктами и готовятся к двухнедельным каникулам.
Карантинные меры, конечно, скажутся на качестве моего этапа подготовки к бою, но мы с командой сделаем все возможное, чтобы результативность подготовки не изменилась.
Не воспринимайте информацию о вирусе, как малозначительную, но и тем более не впадайте в панику. Сохраняйте здравомыслие, соблюдайте правила гигиены, ограничьте посещение общественных мест. Сейчас это не проблема только заболевших, а наша общая ответственность. Не болейте!» — написал боец в Instagram.
Напомним, ближайший поединок Волкова должен пройти 21 июня в канадском Саскатуне против Кертиса Блейдса.
31-летний россиянин одержал 31 победу и потерпел семь поражений в ММА.
В своем последнем поединке, 11 ноября 2019 года, Волков единогласным решением судей победил американца Грега Харди.
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