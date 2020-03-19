Источник: Россиянин Антигулов проведет поединок с бразильцем Абреу Бой может пройти 13 июня.

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов проведет поединок с бразильцем Клидсоном Абреу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде бразильского спортсмена.

«Абреу проведет бой с Антигуловым 13 июня», - сказал собеседник агентства.

Добавим, что в этот день UFC планирует провести турнир в Нур-Султане. В главном поединке вечера должны встретиться россиянин Петр Ян и бразилец Марлон Мораес.

31-летний Антигулов провел 26 боев по правилам смешанных единоборств. В его активе 20 побед при шести поражениях. Россиянин проиграл два последних поединка.

У 27-летнего Абреу - 15 побед при четырех поражениях.