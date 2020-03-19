Источник: Россиянин Антигулов проведет поединок с бразильцем Абреу

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов проведет поединок с бразильцем Клидсоном Абреу.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде бразильского спортсмена.
«Абреу проведет бой с Антигуловым 13 июня», - сказал собеседник агентства.
Добавим, что в этот день UFC планирует провести турнир в Нур-Султане. В главном поединке вечера должны встретиться россиянин Петр Ян и бразилец Марлон Мораес.
31-летний Антигулов провел 26 боев по правилам смешанных единоборств. В его активе 20 побед при шести поражениях. Россиянин проиграл два последних поединка.
У 27-летнего Абреу - 15 побед при четырех поражениях.
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