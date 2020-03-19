Александр Шлеменко: С Ромеро никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу подраться с ним Россиянин готов перейти в UFC.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко изъявил желание провести бой против обладателя титула UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.

При этом 35-летний уроженец Омска подчеркнул, что готов сразиться с одним из лучших бойцов лиги – кубинцем Йоэлем Ромеро, который уступил Адесанье по решению судей.

«Я хочу подраться с Исраэлем Адесаньей, потому что для меня это идеальный вариант проявить себя и показать. В моей жизни в меня много раз не верили. Покажите, где меня хоть раз сожрали бойцы?

Это не моя вина, что не дерусь с Адесаньей! С Ромеро в UFC никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу подраться с ним. Мне поздно в UFC? Скажите это Ромеро, от которого отбегал чемпион», – сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Добавим, что за всю карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал 59 побед и потерпел 13 поражений.