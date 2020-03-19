Менеджер Гэтжи – о поединке с Макгрегором: Этот бой никогда не состоится - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 15:52ММАГичунцев Артур

Менеджер Гэтжи – о поединке с Макгрегором: Этот бой никогда не состоится

Ранее сообщалось, что спортсмены проведут поединок в июле 2020 года.

Али Абдель-Азиз, менеджер американского бойца UFC Джастина Гэтжи, высказался о возможной встрече с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Бой с Макгрегором никогда не состоится», – написал агент в своем Twitter.

В крайнем поединке Гэтжи одолел соотечественника Дональда Серроне. Это случилось осенью 2019 года. Через четыре месяца «ковбой» встретился с Макгрегором и уступил тому в первом раунде техническим нокаутом.

Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Кому из-за вируса жить хорошо, а кому - не очень «Барселона» радуется вынужденной паузе, «МЮ» притормозили на разгоне. Мы проанализировали, каким европейских клубам остановка сезона оказалась весьма кстати, а каким - наоборот. 19.03.2020 16:30 Футбол Зибрак Артем
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Здено Хара: Я – добрый, все великаны такие В среду празднует день рождения самый возрастной и высокорослый игрок НХЛ. 18.03.2020 08:00 Хоккей Славин Виталий
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Ловчев: Кокорин – вернулся! Сейчас он лучший нападающий России (видео) Обозреватель «Советского спорта» – про Александра Кокорина, который сегодня отмечает день рождения. 19.03.2020 14:40 Футбол Волохов Юрий
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
От шампанского в «Твиге» до стула в «Кофемании». Все скандалы из жизни Кокорина Последнее десятилетие выдалось для Кокорина очень богатым на события – он стрелял из пистолета, гонял по встречке, пил дорогущее шампанское, бил чиновника стулом и насмехался над Черчесовым. 19.03.2020 09:59 Футбол Зибрак Артем
Новости
16:34 ММА Тренер Нурмагомедова: Хабиб тренируется в полном одиночестве
16:12 Футбол Андре Шюррле: Второй день на карантине, много читаю, учусь (фото)
15:52 ММА Менеджер Гэтжи – о поединке с Макгрегором: Этот бой никогда не состоится
15:38 Хоккей Никита Задоров: Не нравится то, что происходит в России. Моей семье будет лучше в США
15:15 Футбол Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует
14:53 Футбол Агент Погба: Хочу привезти своего клиента в «Реал»
14:37 ММА Александр Шлеменко: С Ромеро никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу подраться с ним
14:19 Футбол Дмитрий Булыкин: Друзья, не выходите без необходимости в общественные места (видео)
13:57 Формула-1 «Заботьтесь о своем здоровье и сохраняйте позитивный настрой». Квят обратился к болельщикам
13:54 Футбол Артем Дзюба: Хочу пожелать всем терпения, но нельзя поддаваться панике (видео)
13:35 ММА Источник: Россиянин Антигулов проведет поединок с бразильцем Абреу
13:33 Футбол ЦСКА запретил своим футболистам покидать Москву в течение двух недель
13:15 Санный спорт Репилов выиграл чемпионат России в Сочи (фото)
13:02 Футбол Коутиньо близок к переходу в «Челси»
13:02 Футбол «Ростов» тренируется в обычном режиме (фото)
12:48 Футбол Леонид Федун: Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять
12:46 Футбол Алиев – о пандемии коронавируса: Все это фейки
12:35 Баскетбол Димитрис Итудис: Чемпион должен быть выявлен на баскетбольной площадке, даже в такой ситуации
12:33 Футбол «Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты
12:24 Футбол Погба тренируется в форме «Ювентуса» (видео)
Минус 10 долларов на каждый баррель: саудиты отбивают Европу от российской нефти
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Почти 400 человек сдали анализы на коронавирус в Волгоградской области
8 человек госпитализированы в Ижевске с подозрением на коронавирус
Официально: Дельфийские игры в Омске перенесли на ноябрь
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика