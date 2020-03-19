Менеджер Гэтжи – о поединке с Макгрегором: Этот бой никогда не состоится Ранее сообщалось, что спортсмены проведут поединок в июле 2020 года.

Али Абдель-Азиз, менеджер американского бойца UFC Джастина Гэтжи, высказался о возможной встрече с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Бой с Макгрегором никогда не состоится», – написал агент в своем Twitter.

В крайнем поединке Гэтжи одолел соотечественника Дональда Серроне. Это случилось осенью 2019 года. Через четыре месяца «ковбой» встретился с Макгрегором и уступил тому в первом раунде техническим нокаутом.