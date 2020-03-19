Тренер Нурмагомедова: Хабиб тренируется в полном одиночестве

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что россиянин продолжает тренировки в зале АКА, который закрыт на карантин.
«Он продолжает работу и тренируется в полном одиночестве, поскольку остальным запрещено посещать зал. Мы должны сделать все, чтоб обезопасить его от коронавируса», – цитирует Мендеса BJPenn.
Ранее UFC сообщил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона перенесен из Нью-Йорка в другой город, однако, дата поединка осталась без изменений – 18 апреля 2020 года.
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