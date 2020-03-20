Василевский поддержал идею с переносом поединка Нурмагомедов – Фергюсон

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский считает, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона нужно перенести на другую дату.
Ранее промоушен решил перенести в другой город турнир, главным событием которого станет бой с их участием. Позже глава лиги Дана Уайт подчеркнул, что организация также может изменить дату встречи.
«На мой взгляд, драться без зрителей – это плохо для бойцов и для тех, кто готов был увидеть это вживую. Сразу же потеряется элемент шоу и накала. Лучше перенести, конечно.
Если бой все-таки состоится без зрителей, то на ходе боя и его результате это никак не скажется. Просто мероприятие будет скучное.
Повторюсь, драться без зрителей стремно. Четыре раза бой переносили, можно и еще раз перенести», – цитирует Василевского «Чемпионат».
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