Конор Макгрегор «избил» коронавирус (фото) Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, которым заражены уже более 275 тысяч человек.

На своей странице в Instagram боец выложил фотографию поединка в октагоне. «Получай, коронавирус», – подписал снимок Макгрегор. «Так держать, чемпион!» – отреагировал один из поклонников спортсмена, сообщает «Профиль».

Ранее Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение от Хабиба Нурмагомедова в 2018 году и заявил, что теперь он победил бы россиянина. По словам ирландца, тогда он не тренировался должным образом, а потому был «не в лучшей форме». Сейчас, заявил Макгрегор, он может достичь «чего угодно».