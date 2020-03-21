Конор Макгрегор «избил» коронавирус (фото)

На своей странице в Instagram боец выложил фотографию поединка в октагоне. «Получай, коронавирус», – подписал снимок Макгрегор. «Так держать, чемпион!» – отреагировал один из поклонников спортсмена, сообщает «Профиль».
Ранее Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение от Хабиба Нурмагомедова в 2018 году и заявил, что теперь он победил бы россиянина. По словам ирландца, тогда он не тренировался должным образом, а потому был «не в лучшей форме». Сейчас, заявил Макгрегор, он может достичь «чего угодно».
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