Конор Макгрегор «избил» коронавирус (фото) - Советский спорт
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21 марта 2020 15:43ММА

Конор Макгрегор «избил» коронавирус (фото)

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, которым заражены уже более 275 тысяч человек.

На своей странице в Instagram боец выложил фотографию поединка в октагоне. «Получай, коронавирус», – подписал снимок Макгрегор. «Так держать, чемпион!» – отреагировал один из поклонников спортсмена, сообщает «Профиль».

Ранее Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение от Хабиба Нурмагомедова в 2018 году и заявил, что теперь он победил бы россиянина. По словам ирландца, тогда он не тренировался должным образом, а потому был «не в лучшей форме». Сейчас, заявил Макгрегор, он может достичь «чего угодно».

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Take that, corona virus ☘️

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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