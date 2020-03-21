Скотт Кокер: Турнир Bellator 242 не перенесен 9 мая россиянин Немков должен сразиться с американцем Бэйдером.

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о ситуации с возможным переносом турнира MMA, который должен состояться в Сан-Хосе 9 мая.

«На данный момент турнир Bellator 242 не перенесен, – цитирует Кокера MMA Figting. – Дата 9 мая остается в силе. Однако если власти решат продлить карантин, то мы будем как-то приспосабливаться к этому. Думаю, сейчас все должны взять перерыв и действовать по обстоятельствам. Надеюсь, что эпидемия коронавируса пойдет на спад, и скоро все будет в порядке. Как только все придет в норму, мы снова начнем продвигать бои».

Турнир Bellator 242 должен состояться 9 мая в Сан-Хосе. В главном поединке вечера россиянин Вадим Немков сразится с американцем Райаном Бэйдером за титул чемпиона в полутяжелом весе.

В соглавном событии вечера вакантный пояс в среднем весе оспорят голландец Гегард Мусаси и бразилец Дуглас Лима.