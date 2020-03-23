Владимир Хрюнов: Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном вряд ли состоится этой весной Глава российского промоушена World Total Combat Federation (WTKF) Владимир Хрюнов поделился мнением о том, где состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

– Дело в том, что Министерство спорта запретило проведение спортивных мероприятий на территории России. Сможет ли бой состояться 18 апреля?Думаю, весной поединок вряд ли состоится. Сейчас надо разобраться, что происходит с человечеством, обезопасить себя и близких, – цитирует Хрюнова «Спорт день за днем».

Отметим, что по плану Хабиб Нурмагомедов должен был провести защиту титула легком весе в бою против Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке. Однако на данный момент в любом городе США поединок не сможет состояться из-за пандемии коронавируса – UFC рассматривают другие варианты проведения боя.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах 31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках. На счету 36-летнего Фергюсона – 25 побед и три поражения.

В своих последних поединках Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а Фергюсон оказался сильнее своего соотечественника Дональда Серроне.