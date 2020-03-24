Лобов хочет подраться с другом Нурмагомедова Их встречу готов организовать глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Ирландский боец ММА Артем Лобов изъявил желание провести бой против россиянина Зубайры Тухугова, который выступает в UFC.

«Да, я хочу это сделать. Люди много говорят об этом поединке. Готов подраться с Тухуговым, а деньги, полученные за бой, отправлю на благотворительность. Было бы хорошо это сделать в Дублине.

Я не прошу контракта. Мне нужен лишь один поединок. Я сказал об этом руководству UFC и жду ответа. Этот бой должен состояться», – цитирует Лобова The Mac Life.

На данный момент 33-летний Лобов одержал 13 побед и потерпел 15 поражений. 29-летний Тухугов выиграл 19 боев и проиграл 4 раза.