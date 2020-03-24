Макгрегор призвал к ужесточению мер по борьбе с коронавирусом В Ирландии обсуждают закрытие аэропортов и других учреждений.

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор опубликовал видео на своей странице в инстаграме, призвав правительство Ирландии ужесточить меры по противодействию пандемии коронавируса.

«Здравствуйте, все. Здравствуй, Ирландия.

Я хотел бы обратиться к моей нации, народу Ирландии, нашему президенту Майклу Хиггинсу и другим руководителям государства.

Хочу высказать свои соображения по поводу происходящего. Сейчас все мы обсуждаем полный запрет работы аэропортов и других учреждений. Мы должны принять эти меры.

Мы тратим время на обсуждение, и у этого могут быть серьезные последствия. Нас ожидает тяжелый бой с коронавирусом, и мы не должны тянуть с этим.

В этом бою должны быть задействованы все мы. Мы должны все вместе сражаться с коронавирусом. Все люди по всему миру! Время пришло!

Это мои предложения и я молюсь, чтобы это произошло. Мы должны сделать все необходимое в самое ближайшее время. Нет нужды тянуть время.

Если мы не сделаем этого, нам не стоит ожидать хороших результатов. Вперед, Ирландия! Вперед, остальной мир! Поднимемся вместе. Мы можем сделать это. Благослови нас всех, Бог».