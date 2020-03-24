Емельяненко бросил вызов Шлеменко Бой Александра против Магомеда Исмаилова перенесли на 24 июля.

Александр Емельяненко бросил вызов бывшему чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко.

«Шлеменко, выходи на ринг, подеремся! Я тебя с удовольствием нокаутирую!» – написал Емельяненко на своей странице в инстаграме.

Напомним, что бой 38-летнего бойца ММА против Магомеда Исмаилова в рамках турнира ACA 107 был перенесен на 24 июля.

Емельяненко выиграл 28 профессиональных поединков в смешанных единоборствах из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений.