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25 марта 2020 07:21ММАНечаев Юрий

«Мы без проблем можем встретиться». Шлеменко ответил на вызов Емельяненко

Ближайший поединок Емельяненко перенесен из-за коронавируса.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на вызов Александра Емельяненко.

«Я приятно удивлен вызовом Емельяненко, ведь именно меня Александр вызвал. Обычно он говорит, мол, все хотят вызвать Емельяненко. А тут он показал, с кем он хочет подраться. А вообще, Емельяненко против Шлеменко — это громкий заголовок.

Мы без проблем можем встретиться. Все зависит от предложения», — цитирует Шлеменко Sport24.ru.

Напомним, вчера Емельяненко на своей странице в Instagram бросил вызов Шлеменко.

3 апреля Емельяненко должен был провести поединок против Магомеда Исмаилова, но из-за ситуации с коронавирусом их бой был перенесен на 24 июля. Всего в карьере спортсмен выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений. Он является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе.

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