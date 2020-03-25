Глава UFC показал фото «пожилых» Нурмагомедова и Фергюсона Президент UFC Дана Уйат на своей странице в Twitter показал фотографии Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в «преклонном возрасте».

Глава организации воспользовался специальным приложением для редактирования снимков, чтобы «состарить» известных бойцов, сообщает Профиль.

«Я тоже переживаю по поводу этого боя. Но я сделал это», – написал Уайт под публикацией.

Ранее Тони Фергюсон опубликовал на своей странице в Instagram фотографию команды действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Перед этим американец обработал снимок в фотошопе. Вместе с Нурмагомедовым на снимке изображены Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов и другие представители его команды, «скачущие» на лошадях.