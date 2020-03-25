Дана Уайт – о коранавирусе: Избежать его нельзя, это все равно, что от рака прятаться Президент UFC поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.

В интервью для Yahoo! Sports глава UFC Дана Уайт рассказал все, что он думает по поводу распространения COVID-19:

«Неважно, являетесь ли вы экспертом по коронавирусу или нет, это все равно, что прятаться от рака. Этого нельзя избежать. Если вы находитесь в зоне риска, то не сможете скрыться.

А что будет в следующем сезоне гриппа? Коронавирус просто исчезнет? Нет, он вернется так же, как и грипп. Если вам суждено заразиться им, то он к вам доберется.

Если я должен подхватить коронавирус, пусть так и будет. Я к нему готов, пусть заражает меня».

Напомним, что новое место поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона до сих пор не определено. Ранее была опубликована информация о том, что турнир UFC 249 18 апреля возможно пройдет в одном из городов штата Флорида.