Менеджер Нурмагомедова: Хабиб вообще не думает о деньгах За всю карьеру он провел 28 боев и одержал 28 побед.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о поведении своего клиента.

Он считает, что российский боец – единственный в спортсмен в мире ММА, который не думает о заработке.

«Чемпионы должны думать о деньгах, но есть один человек, не входящий в эту категорию. Это Хабиб. Он вообще не думает о деньгах. Это немного другой человек.

Думаю, мы все будем скучать, когда он завершит карьеру. Он может драться еще пять лет, но если уйдет завтра, то я буду только рад. Хочу, чтоб он поступил так, как считает нужным», – цитирует менеджера MMAJunkie.

Добавим, что 18 апреля 31-летний Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном.