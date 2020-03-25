Опубликован промо-ролик к поединку Нурмагомедова и Фергюсона (видео) - Советский спорт
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25 марта 2020 23:21ММАГичунцев Артур

Опубликован промо-ролик к поединку Нурмагомедова и Фергюсона (видео)

Встреча должна пройти 18 апреля.

Пресс-служба UFC опубликовала видео, посвященное грядущему поединку россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

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Публикация от UFC Europe (@ufceurope)

Напомним, их бой возглавит турнир UFC 249, который намечен на 18 апреля. Он должен был пройти в Нью-Йорке (США), однако, власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса. В эти дни промоушен ищет новое место.

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