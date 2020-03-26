«Я узнал, сколько ты запросил за бой со мной. Опустись на землю». Емельяненко обратился к Шлеменко Спортсмены продолжают обмен репликами в соцсетях.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к Александру Шлеменко.

«Шлеменко, мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю смешанных единоборств, пока ты в них выступаешь, столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю. Одевай перчатки, давай подеремся», — заявил Емельяненко на видео, опубликованном в Instagram.

Напомним, ранее Шлеменко заявил, что готов провести бой с Емельяненко по правилам смешанных единоборств.

3 апреля Емельяненко должен был провести поединок против Магомеда Исмаилова, но из-за ситуации с коронавирусом их бой был перенесен на 24 июля. Всего в карьере спортсмен выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений. Он является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе.