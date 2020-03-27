Джо Роган: Кто будет комментировать бой Нурмагомедов – Фергюсон? Не знаю, но точно не я Американец отказался от работы на главном турнире этой весны.

Комментатор UFC Джо Роган отказался от участия в турнире, который намечен на 18 апреля.

Он заявил, что принял такое решение в целях предосторожности. По его словам, он не понимает, как лига собирается гарантировать всем участникам безопасность, учитывая текущее положение в мире из-за пандемии коронавируса.

«Кто будет комментировать бой Нурмагомедов – Фергюсон? Не знаю, но точно не я. Где гарантии, что Хабиб будет здоров? Где гарантии, что Тони будет здоров? Послушайте, этот бой проклят, он обречен, поэтому Дана Уайт (президент лиги) пытается спасти его», – цитирует Рогана Daily Express.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти в Нью-Йорке (США), однако, власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса. В эти дни промоушен ищет новое место.