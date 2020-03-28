Сантос считает, что UFC должен лишить Джонса чемпионского титула

Бразильский боец UFC Тиаго Сантос призвал руководство промоушена лишить чемпионского титула Джона Джонса.
Ранее лучший боец полутяжелого веса был задержан за езду в пьяном виде. Также в его автомобиле обнаружили огнестрельное оружие без должного разрешения.
«Нашему дивизиону нужен новый чемпион, а не тот, кто постоянно ищет проблемы. Думаю, мы с Рейесом заслужили титульный поединок», – цитирует Сантоса MMAJunkie.
Ранее 32-летний Джонс сбил беременную девушку и скрылся с места происшествия. До этого скандала боец сдал положительный тест на наркотики.
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