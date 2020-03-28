Сантос считает, что UFC должен лишить Джонса чемпионского титула Американец вляпался в очередной скандал.

Бразильский боец UFC Тиаго Сантос призвал руководство промоушена лишить чемпионского титула Джона Джонса.

Ранее лучший боец полутяжелого веса был задержан за езду в пьяном виде. Также в его автомобиле обнаружили огнестрельное оружие без должного разрешения.

«Нашему дивизиону нужен новый чемпион, а не тот, кто постоянно ищет проблемы. Думаю, мы с Рейесом заслужили титульный поединок», – цитирует Сантоса MMAJunkie.

Ранее 32-летний Джонс сбил беременную девушку и скрылся с места происшествия. До этого скандала боец сдал положительный тест на наркотики.