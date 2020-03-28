Алдо – о поединке с Сехудо: Он завершится очень быстро, нокаутом в первом раунде - Советский спорт
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28 марта 2020 12:15ММАГичунцев Артур

Алдо – о поединке с Сехудо: Он завершится очень быстро, нокаутом в первом раунде

Бывший чемпион уверен в своей победе.

Бразилец Жозе Алдо высказался перед боем против чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Мне достаточно недели тренировок, чтобы побить его. Меня беспокоит другое – смогу ли я уложиться в вес. Вообще, я готов одолеть этого парня без тренировочного лагеря.

Я стараюсь правильно питаться, а на счет боя не волнуйтесь – он завершится для Сехудо очень быстро. Нокаутом в первом раунде.

Вообще, я уважаю этого парня. Он чемпион Олимпийских игр, но я сильнее в джиу-джитсу, поэтому, если он пройдет в ноги, то нарвется на удушающий прием», – цитирует Алдо BJPenn.

Поединок Алдо и Сехудо возглавит турнир UFC 250, который состоится 10 мая и пройдет в Бразилии.

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