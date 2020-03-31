Шевченко попросила UFC перенести поединок против Калдервуд Перенос не связан с коронавирусом.

Бой чемпионки UFC Валентины Шевченко из Киргизии и британки Джоан Калдервауд будет перенесен с 6 июня на более позднюю дату.

Об этом сообщила сама Калдервуд в интервью MMA Fighting, заявив, что с просьбой в UFC о переносе поединка обратилась Шевченко.

Бой Шевченко – Калдервуд должен был состояться 6 июня на турнире UFC 251 в австралийском Перте.