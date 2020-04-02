Вячеслав Василевский: Хабиб соскочил с боя против Фергюсона? Это полный бред Долгожданный поединок вновь отменен.

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает, что из-за ситуации с коронавирусом сейчас не самое подходящее время для поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Сейчас такое время, что бои и другие зрелищные мероприятия теряют актуальность. Люди сейчас думают, как спасти работу, бизнес, деньги. Поэтому, я думаю, даже такой ожидаемый бой вызвал бы не такой интерес. На мой взгляд, было бы правильно перенести его на то время, когда все нормализируется и люди смогут хотя бы спокойно передвигаться по улице.

Говорят, что Хабиб соскочил? Это полный бред. Профессиональные бойцы не могут соскакивать с боев. У них всегда стоит финансовый вопрос. Если человек получит тот гонорар, который он просит, он никогда не соскочит с боя», — цитирует Василевского Sport24.ru.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине. Из-за ситуации с распространением коронавируса власти штата отменили все массовые мероприятия, и промоушен был вынужден искать другое место для проведения турнира.

Вчера россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он одержал 28 побед в 28 поединках. В своем последнем бое Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье.

Фергюсон в своем послужном списке имеет 25 побед при трех поражениях. В последний раз он потерпел поражение в 2012 году. В своем последнем поединке 36-летний американец оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.