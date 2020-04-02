Куницкая приостановит карьеру в UFC из-за беременности (фото) - Советский спорт
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02 апреля 2020 12:24ММАНечаев Юрий

Куницкая приостановит карьеру в UFC из-за беременности (фото)

Отец ребенка - Тьяго Сантос.

Россиянка Яна Куницкая, выступающая в UFC, сообщила, что ждет ребенка.

«Многие спрашивают, когда мой следующий бой. Мне кажется, у нас вынужденный перерыв. Девочка или мальчик?», - подписала спортсменка пост в Instagram.

Напомним, Куницкая провела 17 поединков по правилам смешанных единоборств. В активе 30-летний россиянки 12 побед при четырех поражениях. Еще один бой признан несостоявшимся. Свой последний поединок она провела в марте 2019 года, когда единогласным решением судей победила Марион Рено из США.

Отцом ребенка является бразильский боец смешанных единоборств Тьяго Сантос. На его счету 21 победа при семи поражениях в ММА.

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