Куницкая приостановит карьеру в UFC из-за беременности (фото)

Россиянка Яна Куницкая, выступающая в UFC, сообщила, что ждет ребенка.
«Многие спрашивают, когда мой следующий бой. Мне кажется, у нас вынужденный перерыв. Девочка или мальчик?», - подписала спортсменка пост в Instagram.
Напомним, Куницкая провела 17 поединков по правилам смешанных единоборств. В активе 30-летний россиянки 12 побед при четырех поражениях. Еще один бой признан несостоявшимся. Свой последний поединок она провела в марте 2019 года, когда единогласным решением судей победила Марион Рено из США.
Отцом ребенка является бразильский боец смешанных единоборств Тьяго Сантос. На его счету 21 победа при семи поражениях в ММА.
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