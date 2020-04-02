Фергюсон планирует выступить на UFC 249, несмотря на отказ Нурмагомедова Американцу ищут нового соперника.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассчитывает принять участие в турнире UFC 249 после отказа от поединка Хабиба Нурмагомедова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена.

«Мы готовы и по-прежнему планируем драться. По поводу соперника пока рано говорить, этим сейчас занимается UFC», - сказал собеседник агентства.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине. Из-за ситуации с распространением коронавируса власти штата отменили все массовые мероприятия, и промоушен был вынужден искать другое место для проведения турнира.

Вчера россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он одержал 28 побед в 28 поединках. В своем последнем бое Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье.

Фергюсон в своем послужном списке имеет 25 побед при трех поражениях. В последний раз он потерпел поражение в 2012 году. В своем последнем поединке 36-летний американец оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.