Менеджер Нурмагомедова: Скоро вы все узнаете Ранее уроженец Дагестана объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил запись в соцсети после заявления своего клиента об отмене поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Неоспоримый и непобежденный, король рейтинга лучших бойцов. Собаки могут лаять, а люди – пускать дым. Скоро вы все узнаете. Склоните колени», – написал менеджер.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов сообщил, что не полетит в США, где, скорее всего, должен был пройти его поединок с Фергюсоном. Он лишь отметил, что следует рекомендациям властей, которые призывают всех граждан РФ соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.