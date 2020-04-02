Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: Все пишут, что надо лететь. Куда? Просто скажите, и все Россиянин по-прежнему готов встретиться с 36-летним американцем.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал своих подписчиков соблюдать правила карантина, а также подчеркнул, что готов вылететь на поединок с американцем Тони Фергюсоном. По его словам, ему нужно лишь указать место проведения турнира.

«Нахожусь дома беспрерывно, тренировки не останавливаю. Белоруссия? Слышал тоже из интернета. Я бы поехал, но Тони же туда не сможет приехать. Сейчас никого никуда не выпускают и не впускают.

Мой совет всем: сидите дома, не нарушайте карантин. Все ученые, известные люди, правительства так говорят. Лучше дома пережить эту проблему. Стоит их слушать, не нарушать. Как бы тяжело не было, уделяйте время семье, близким.

В карантине и самоизоляции есть четкое обозначение, с какого времени по какое можно выходить. В аптеку, в больницу там. Но просто так… Думаю, что лучше дома сидеть.

Просто скажите, куда мне надо лететь. Я почему сделал эфир? Все пишут, что надо лететь. Куда? Просто скажите, вот и все», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, ранее 31-летний уроженец Дагестана сообщил, что не полетит в США, где, скорее всего, должен был пройти его поединок с Фергюсоном. Он лишь отметил, что следует рекомендациям властей, которые призывают всех граждан РФ соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.