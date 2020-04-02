Нурмагомедов рассказал, когда готов подраться с Фергюсоном Ранее он сообщил, что их поединок, намеченный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в сегодняшних условиях не готов ехать в США на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Также он подчеркнул, что может встретиться с 36-летним бойцом в августе или в начале сентября.

«Если сейчас UFC не может сделать шоу, я буду готов выступить в августе. Я слышал, что они планируют турнир в Сан-Франциско. Это хорошо. Либо турнир в середине сентября в Абу-Даби. Тоже хорошо. Конечно, если все нормализуется. Но лететь сейчас в США… Это сумасшествие», – сказал Нурмагомедов в эфире своего Instagram.

Напомним, ранее 31-летний уроженец Дагестана сообщил, что не полетит в США, где, скорее всего, должен был пройти его поединок с Фергюсоном. Он лишь отметил, что следует рекомендациям властей, которые призывают всех граждан РФ соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.