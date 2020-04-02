Нурмагомедов – о срыве боя с Фергюсоном: Сейчас все сидят дома и ищут козла отпущения Ранее он сообщил, что их поединок, намеченный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об очередной отмене поединка с американцем Тони Фергюсоном. Отметим, что их бой не могут организовать в пятый раз кряду.

«В мире творится сумасшествие. Я тренировался 40 дней в США, мы там пахали. Потом появилась информация, что бой может пройти в Абу-Даби и я отправился туда. Границы везде закрываются. Дальше поехал в Дагестан, где продолжил подготовку.

Я Хабиб, а не коронавирус. У Тони та же ситуация, ничем от моей не отличается. Все турниры отменили, только наш бой оставили. Сейчас все сидят дома и ищут козла отпущения, услышав, что и наш бой тоже не может состояться. Главное — не это, а то, что тысячи людей умирают. Все страны закрыли границы, никуда не уехать», – рассказал Нурмагомедов в эфире своего Instagram.