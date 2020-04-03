Василий Шестаков: Даст Бог, в шестой раз бой Нурмагомедов – Фергюсон точно состоится Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков – об отмене поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.

– Здоровье спортсменов и зрителей важнее всего. Думаю, в итоге мы увидим эту битву, просто нужно подождать. Получается, что встреча Нурмагомедова и Фергюсона откладывается уже в пятый раз, но ничего, даст бог, на шестой все точно состоится, – цитируют Шестакова «Известия».

Напомним, что 1 апреля Хабиб заявил об отмене боя против Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля. Поединок должен был пройти в Нью-Йорке, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

это уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из бойцов.