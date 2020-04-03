Василий Шестаков: Даст Бог, в шестой раз бой Нурмагомедов – Фергюсон точно состоится

– Здоровье спортсменов и зрителей важнее всего. Думаю, в итоге мы увидим эту битву, просто нужно подождать. Получается, что встреча Нурмагомедова и Фергюсона откладывается уже в пятый раз, но ничего, даст бог, на шестой все точно состоится, – цитируют Шестакова «Известия».
Напомним, что 1 апреля Хабиб заявил об отмене боя против Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля. Поединок должен был пройти в Нью-Йорке, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.
это уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из бойцов.
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