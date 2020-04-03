Никита Крылов: Считаю, что в наибольшей степени коронавирус передается через телевизор Боец UFC Никита Крылов рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса.

– Стараюсь не думать об этом. Считаю, в наибольшей степени коронавирус передается через телевизор. Больший риск заразиться имеет тот, кто постоянно думает об этом, – цитирует Крылова RT.

За свою карьеру 28-летний спортсмен провел 33 поединков, одержал 26 побед (10 – нокаутом) и потерпел семь поражений. В последнем бою Крылов единогласным решением судей победил бразильца Джонни Уокера в рамках турнира UFC Fight Night 170, который состоялся 14 марта этого года в Бразилии.