Никита Крылов: Считаю, что в наибольшей степени коронавирус передается через телевизор

– Стараюсь не думать об этом. Считаю, в наибольшей степени коронавирус передается через телевизор. Больший риск заразиться имеет тот, кто постоянно думает об этом, – цитирует Крылова RT.
За свою карьеру 28-летний спортсмен провел 33 поединков, одержал 26 побед (10 – нокаутом) и потерпел семь поражений. В последнем бою Крылов единогласным решением судей победил бразильца Джонни Уокера в рамках турнира UFC Fight Night 170, который состоялся 14 марта этого года в Бразилии.
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