Хабиб Нурмагомедов: Почему люди думают, что если я чемпион, то могу позвонить Путину или Трампу?

– Если я чемпион, они думают, что я могу позвонить Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Они как себе представляют ситуацию? Я звоню Путину, прошу выпустить меня из страны. И потом я звоню Уайту, прошу его связаться с Трампом, чтобы меня впустили в США. Это как в сумасшедшем кино, – цитирует Нурмагомедова ESPN.
Напомним, что 1 апреля 31-летний россиянин заявил об отмене боя против американца Тони Фергюсона по причине того, что он не может покинуть Россию из-за введения карантина. Первоначально поединок должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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