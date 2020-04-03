Хабиб Нурмагомедов: Почему люди думают, что если я чемпион, то могу позвонить Путину или Трампу? Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение фанатов воспользоваться частным самолетом, чтобы добраться до места проведения турнира UFC 249.

– Если я чемпион, они думают, что я могу позвонить Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Они как себе представляют ситуацию? Я звоню Путину, прошу выпустить меня из страны. И потом я звоню Уайту, прошу его связаться с Трампом, чтобы меня впустили в США. Это как в сумасшедшем кино, – цитирует Нурмагомедова ESPN.

Напомним, что 1 апреля 31-летний россиянин заявил об отмене боя против американца Тони Фергюсона по причине того, что он не может покинуть Россию из-за введения карантина. Первоначально поединок должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.