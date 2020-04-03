Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор – в клетке полный ноль, его номер – второй Российский чемпион UFC раскритиковал знаменитого ирландца.

Хабиб Нурмагомедов в интервью MMA Fighting заявил, что Конор Макгрегор всегда будет ему уступать.

Вот, что заявил российский чемпион UFC в легком весе:

«Что случилось 6 октября 2018 года? У Конора было целых шесть месяцев на подготовку, он тренировался, говорил обо мне много плохого, но, когда оказался в клетке, он просто сдался, как цыпленок. О чем здесь можно говорить?

Конор всегда будет вторым номером. Всегда. Его номер – второй. Он никогда и ничего не сможет мне противопоставить. В клетке он полный ноль. Что он сделал, когда мы дрались? Ничего. Все говорили о его умении драться в стойке, и я дал ему на это целый раунд».

Напомним, что в октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макргегора болевым приемом в четвертом раунде на турнире UFC 229 в пригороде Лас-Вегаса Парадизе.

.