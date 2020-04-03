Нурмагомедов – о заявлении Фергюсона: Он просто тупой Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление американца Тони Фергюсона.

Ранее последний призвал руководство промоушена отобрать у россиянина титул, поскольку тот отказался отправляться в США на их поединок.

«Слушайте, он уже говорил подобное на пресс-конференции. Что сказать? Он просто тупой. Хорошо, лишите меня титула, если я в чем-то провинился. Но я не виноват, что мире непростая ситуация из-за коронавируса, а я – не коронавирус, и это разные вещи», – сказал Нурмагомедов для ESPN.

Напомним, 31-летний уроженец Дагестана сообщил, что не полетит в США, где, скорее всего, должен был пройти его поединок с Фергюсоном. Он лишь отметил, что следует рекомендациям властей, которые призывают всех граждан РФ соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.