Глава АСА: Уайт готов пойти на все, чтобы доказать, что UFC – особенные

Президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко высказался о решении руководства UFC устроить турнир, главным событием которого должен стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
«UFC продолжает искать место под проведение турнира 18 апреля. Но где бы он ни состоялся, в США, которые сейчас на первом месте по числу зараженных, где в Нью-Йорке развернуты мобильные морги, на авианосце в нейтральных водах или в любом другом уголке мира, это не лучшая затея в сегодняшних условиях.
Дана Уайт готов рисковать командой и участниками, пойти на все, чтобы доказать, что UFC – лучшие, что они особенные. Но все это не ради благой цели, а ради коммерческого успеха и торжества самолюбия. Нам также предлагали организовать турниры сейчас, обосновывая это заинтересованностью спонсоров и телеканалов, обещая коммерческий успех в период отсутствия зрелищных мероприятий, но наша команда едина во мнении: проводить турниры сейчас – это пир во время чумы. Для нас это вопрос не только безопасности участников и присутствующих, а в первую очередь вопрос этики», – цитирует Яценко ТАСС.
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