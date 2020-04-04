Отец Нурмагомедова: Просыпаюсь среди ночи и пересматриваю бои Фергюсона Специалист рассказал о подготовке к поединку с первым номером легкого веса.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, раскрыл некоторые детали подготовки к бою против американца Тони Фергюсона.

«Мы готовились на протяжении года, а в последние шесть месяцев это была очень интенсивная работа.

Даже сейчас я просыпаюсь среди ночи, иду в другую комнату и пересматриваю бои с его участием. Бывает, я нахожу нужную деталь только на пятый раз после просмотра поединка. Для меня это очень важно, потому что это шанс найти его слабость», – сказал специалист в интервью Игорю Рыбакову.

36-летний Фергюсон не знает поражений с 2012 года. За это время он провел 12 боев и одержал 12 побед.