Ян – о поединке с Мораесом: Меня ждет непростой вызов - Советский спорт
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04 апреля 2020 01:48ММАГичунцев Артур

Ян – о поединке с Мораесом: Меня ждет непростой вызов

Их встреча должна возглавит турнир в Нур-Султане (Казахстан).

Российский боец UFC Петр Ян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Марлоном Мораесом.

«Я рад получить бой с таким соперником. Этот парень по-прежнему основной претендент на чемпионский поединок. Так что, меня ждет непростой вызов.

У нас будет пятираундовый бой, и я не дам ему возможности отдохнуть. Уверен, что достойно пройду всю дистанцию», – цитирует россиянина MMAJunkie.

В рамках UFC 27-летний Ян провел 6 боев и одержал 6 побед. У 31-летнего Мораеса 7 боев, 5 побед и 2 поражения.

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