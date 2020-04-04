Тренер Нурмагомедова: Держим кулаки. Надеюсь, бой с Фергюсоном состоится Ранее уроженец Дагестана сообщил, что его поединок с Тони Фергюсоном, намеченный на 18 апреля, не состоится из-за пандемии коронавируса.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, надеется, что поединок российского бойца с американцем Тони Фергюсоном все-таки состоится.

«Официально бой пока не отменен. Держим кулаки. Надеюсь, он состоится. Думаю, Уайт в ближайшее время объявит место проведения турнира.

В таком случае мы вернемся к тренировкам и бой с Тони состоится. Если нет, тогда его перенесут на август или сентябрь.

Знаете, Хабиб тренируется постоянно, но если быть честным, то сейчас его занятия далеки от идеала. В сегодняшних условиях сложно работать на сто процентов», – сказал специалист в своем подкасте.