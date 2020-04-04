Отец Нурмагомедова: Хабиб с первого дня в UFC боролся с двойными стандартами Его сын выступает в лучшей лиге мира с 2012 года.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как в американском промоушене относятся к российским бойцам.

«Хабиб с первого дня в UFC боролся с двойными стандартами. Что означают двойные стандарты для россиян, для наших бойцов? Ты заслужил, не заслужил никто о тебе не будет говорить. Когда Хабиб подписал контракт с UFC, в его послужном списке было 16 побед в 16 боях. В UFC он сразу начал выигрывать. После пяти побед подряд любому иностранному бойцу дали бы поединок за статус официального претендента на пояс, а затем титульный бой.

Хабиб получил шанс на титул только в десятом бою. То же самое сейчас ждёт Ислама Махачева. Ни один боец в истории UFC не проходил такой длительный марафон в погоне за поясом. Они его выстрадали и мы не хотим никому его отдавать. Хотим, чтобы категория лёгкого веса была за Россией. У меня там много талантливых бойцов», – сказал специалист YouTube-каналу Игоря Рыбакова.