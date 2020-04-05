Телеканал FOX: Поединок Макгрегора и Фергюсона возглавит турнир UFC 249

Телеканал FOX на своем сайте обновил расписание турнира UFC 249.
По информации канала, в главном поединке вечера встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Тони Фергюсон.
Напомним, изначально турнир должен был возглавить бой между Фергюсоном и чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
На этой неделе россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке, и организаторы были вынуждены искать для американцы другого противника.
Ранее тренер Макгрегора, Джон Кавана, заявил, что его подопечный не примет участия в турнире, так как из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, в Ирландии нет возможности полноценно подготовиться к соревнованиям.
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