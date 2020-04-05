«У нас военное положение, или я что-то пропустил?». Волков отреагировал на задержание москвича Инцидент произошел 4 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков отреагировал на задержание москвича, выгуливавшего собаку.

Инцидент произошел вчера на Патриарших прудах. Сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину, гулявшего с собакой в запрещенном из-за коронавируса месте. Москвич начал оскорблять полицейских, за что и был задержан. Собака при этом была оставлена в парке. Позже ее забрала супруга задержанного.

«Интересно, кому он мешал и что он нарушил? У нас военное положение или я что-то пропустил?», — написал Волков в сторис Instagram.

Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, гулять с собаками можно, но на расстоянии, не превышающим 100 м от дома. При этом запрещается посещать парки и зоны отдыха.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.