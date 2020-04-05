Россиянин Гамзатов не выступит на турнире UFC Fight Night 173 Турнир запланирован на 25 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Гамзатов не сможет принять участие в UFC Fight Night 173.

Турнир должен пройти 25 апреля в Небраске (США).

Соперником россиянина должен был стать Овинс Сен-Прю. Как сообщает MMAJunkie, из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, Гамзатов не может своевременно вылететь из России и был вынужден отказаться от боя.

Напомним, 29-летний Гамзатов провел 14 поединков по правилам смешанных единоборств и во всех одержал победы. Свой последний бой он провел 9 ноября 2019 года. На турнире UFC в Москве россиянин раздельным решением судей одолел Клидсона Абреу из Бразилии.