Министерство спорта Белоруссии опровергло информацию о проведении боя Нурмагомедов - Фергюсон Министерство спорта и туризма Белоруссии опровергло информацию о подаче заявки на проведение поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

- Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос, - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков в интервью Sport24.ru рассказал, что отправил в UFC официальное предложение о проведении турнира в Белоруссии.

Отметим, что 1 апреля 31-летний россиянин заявил об отмене боя против американца Тони Фергюсона по причине того, что он не может покинуть Россию из-за введения карантина.

Напомним, что первоначально поединок должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.