Министерство спорта Белоруссии опровергло информацию о проведении боя Нурмагомедов - Фергюсон

- Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос, - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков в интервью Sport24.ru рассказал, что отправил в UFC официальное предложение о проведении турнира в Белоруссии.
Отметим, что 1 апреля 31-летний россиянин заявил об отмене боя против американца Тони Фергюсона по причине того, что он не может покинуть Россию из-за введения карантина.
Напомним, что первоначально поединок должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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