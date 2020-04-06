Дэйна Уайт: UFC 249 состоится, но без Нурмагомедова Президент UFC подтвердил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире, который должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля.

Отвечая на комментарий инсайдера Ариэля Хельвани, предположившего участие российского бойца ММА, Уайт заявил: «Это абсолютная неправда! Турнир состоится. Но команда Хабиба исключена. Я объявлю полный список участников завтра».

Напомним, что Нурмагомедов в рамках UFC 249 должен был биться с Тони Фергюсоном. На прошлой неделе россиянин в своем инстаграме сообщил, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке. Позже телеканала FOX анонсиловал бой Фергюсона и Конора Макгрегора в рамках того же турнира. Однако на официальном сайте UFC в файткарде по-прежнему указан поединок Нурмагомедова и Фергюсона. Все ждут объявления Уайта.